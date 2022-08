அத விடுங்களேன் சார்.. நானும் சாப்பிடுற ஆள் தான்.. பீஃப் பிரியாணி கேள்விக்கு அமைச்சர் மா.சு. பதில்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: சென்னை உணவு திருவிழாவில் பீஃப் பிரியாணிக்கு அரங்கு அமைக்க யாரும் விருப்பம் தெரிவிக்காததால் தான், பீஃப் பிரியாணி அரங்கு அமைக்கப்படவில்லை என்று அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை தீவுத்திடலில் தமிழக உணவு பாதுகாப்புத்துறை சார்பில் 3 நாள் நடைபெறும் உணவுத் திருவிழா தொடங்கி உள்ளது. சிங்காரச் சென்னை 2022 உணவுத் திருவிழாவை அமைச்சர்கள் மா.சுப்பிரமணியன், சேகர்பாபு ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர். 3 நாட்கள் நடைபெறும் உணவுத் திருவிழாவில் 200 அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

இருட்டுக் கடை அல்வா முதல் பார்டர் பரோட்டா வரை.. சென்னையில் உணவுத் திருவிழா! பீஃப் பிரியாணி நஹி!

English summary

Minister M. Subramanian has said that beef biryani hall has not been set up because no one has expressed interest in setting up a hall for beef biryani at the Chennai Food Festival.