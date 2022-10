"தமிழ்நாட்டில் மூக்கையும் நுழைப்பேன்.. என்னை யாரும் தடுக்க முடியாது" தமிழிசை செளந்தரராஜன்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் மூக்கையும் நுழைப்பேன், தலையையும் நுழைப்பேன், காலையும் வைப்பேன் என்று தெலங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை செளந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

தெலங்கானா மாநில ஆளுநராக 4வது ஆண்டு பணியை தொடங்கியுள்ள தமிழிசை செளந்தரராஜன், 3ம் ஆண்டு பயணம் குறித்த புத்தகத்தை வெளியிட்டுள்ளார்.

இந்த புத்தக வெளியீட்டு விழா சென்னையில் நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் தமிழிசை செளந்தரராஜன் பேசுகையில், எனது அப்பா ஒரு தேசிய கட்சித் தலைவர் , அதற்கு நேர்மாறான தேசியக் கட்சியில் நான் தலைவராக இருந்தது தமிழகத்திற்கு செய்த மிகப்பெரும் கடமையாக நினைக்கிறேன் என்று தெரிவித்தார்.

காவி பலம் கறுப்பால் மறையக் கூடாது.. உயிரும் உடலும் போல் தமிழும் ஆன்மிகமும்.. தமிழிசை செளந்தரராஜன்!

English summary

Telangana Governor Tamilisai Soundararajan said I will stand and speak about Politics in Tamil Nadu. No one will control me.