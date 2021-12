பிளாஸ்டிக் பை வேண்டாம்... மஞ்சப் பை போதும்.. சுற்றுச்சூழலை காக்க ஸ்டாலின் தொடங்கும் திட்டம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கடைக்கு போகும் போது மஞ்சள்பை எடுத்துப்போன காலம் மாறி விட்டது கேரி பேக் காலமாகி விட்டது. இன்றைய சூழ்நிலையில் சுற்றுச்சூழலை காக்க மஞ்சப்பைதான் தேவைப்படுகிறது. நமது சுற்றுச்சூழலைக் காக்க பிளாஸ்டிக் பையை விடுத்து மீண்டும் மஞ்சப்பையை மக்கள் எடுக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தும் வகையில் தமிழ்நாடு அரசின் மீண்டும் மஞ்சப்பை பரப்புரைக்கான நிகழ்ச்சியை முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் தொடங்கி வைக்கிறார்.

பருவ நிலை மாற்றம் மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலாக மாறி வரும் சூழலில், அதனைக் கட்டுப்படுத்த உலகளவில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. பிளாஸ்டிக் கழிவுகளினால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் முதன்மையாக இருப்பதால், அவற்றின் பயன்பாட்டை குறைக்க உலக நாடுகள் பெரும் முயற்சி எடுத்து வருகின்றன.

பிளாஸ்டிக் கழிவுகளினால் ஆறு, குளம், ஏரி மற்றும் கடல் மாசடைந்து, உயிரினங்களின் வளர்ச்சியை பாதிக்கின்றன. இந்தியாவில் 2019 - 20 ஆம் ஆண்டுகளில் மட்டும் ஏறத்தாழ 35 லட்சம் டன் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் தேக்கமடைந்துள்ளன. அதே ஆண்டில் தமிழகத்தில் ஏறத்தாழ 4 லட்சம் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் தேக்கமடைந்ததாக புள்ளிவிவரங்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.

English summary

When they come to the city from the village they will tease that they have brought the yellow. In today's world, yellow is all that is needed to protect the environment. Chief Minister MK Stalin launches the Government of Tamil Nadu's campaign for the yellow bag again, instructing people to get rid of the plastic bag and pick up the yellow bag again.