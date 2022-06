ஒருங்கிணைப்பாளருக்கு தெரியாமல் எந்த தீர்மானமும் வரக்கூடாது - ஓபிஎஸ் தரப்பு வாதம்.. ஒரே பாயிண்ட்!

Chennai

சென்னை : ஒருங்கிணைப்பாளருக்கு தெரியாமல் பொதுக்குழுவில் எந்த தீர்மானத்தையும் முன் வைக்க இயலாது என்றும் ஒருங்கிணைப்பாளர்களை நீக்க கட்சி விதியில் இடமில்லை என்றும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் வாதத்தை எடுத்து வைத்துள்ளது.

சென்னை வானகரத்தில் நாளை நடைபெற இருக்கும் அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்துக்கு தடை கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கு மீது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த விசாரணையின்போது ஒருங்கிணைபாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பு 23 தீர்மானங்களை தாண்டி எந்த தீர்மானத்தையும் கொண்டு வரக் கூடாது என வாதம் செய்து வருகின்றனர். ஆனால், எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்போ, நாளை என்ன நடக்கும் என்பதற்கு உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது எனத் தெரிவித்துள்ளது.

O.Panneerselvam has taken the argument that no resolution can be put before the General body meeting without the knowledge of the Coordinator.