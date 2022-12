நோ சான்ஸ்.. கொரோனா கால நர்ஸ்களுக்கு பணி நீட்டிப்பு இல்லை.. தமிழக அரசு அரசாணை..கிளம்பிய எதிர்ப்பு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் காரணமாக கடந்த 2020ம் ஆண்டில் அரசு மருத்துவமனைகளில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியமர்த்தப்பட்ட நர்சுக்கு பணி நீட்டிப்பு இல்லை என தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. இந்தியாவில் கொரோனா பரவல் ஜனவரியில் அதிகரிக்கலாம். அடுத்த 40 நாட்கள் முக்கியம் என சில தினங்களுக்கு முன்பு மத்திய அரசு எச்சரிக்கை செய்த நிலையில் இந்த அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளதற்கு தற்போது எதிர்ப்பு கிளம்பி உள்ளது.

சீனாவில் கடந்த 2019 இறுதியில் கொரேனாா வைரஸ் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டது. அதன்பிறகு இந்த வைரஸ் பரவல் அங்கிருந்து பல நாடுகளுக்கும் பரவ தொடங்கியது. இதற்கு இந்தியாவும் விதிவிலக்கல்ல.

2020 துவக்கத்தில் இந்தியாவுக்குள் நுழைந்த கொரோனா வைரஸ் தமிழகத்தையும் விட்டு வைக்கவில்லை. மேலும் மொத்தம் 180க்கும் அதிகமான நாடுகளில் கொரோனா வைரஸ் பரவி பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது.

சீனாவில் பரவும் கொரோனா.. அமெரிக்கா போட்ட அதிரடி உத்தரவு.. விமான பயணிகளின் கவனத்துக்கு.. என்ன?

English summary

Due to the spread of Corona virus in Tamil Nadu, the Government of Tamil Nadu has issued an order that there will be no extension of service for the nurses employed on contract basis in government hospitals in 2020. Corona spread in India may increase in January. A few days ago, the central government had warned that the next 40 days would be important, and now there is opposition to the issuance of this decree.