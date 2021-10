புரட்டாசி எண்ட்.. இனி சின்ராசை கையில பிடிக்க முடியாது.. மீன் மார்க்கெட்டில் குவிந்த அசைவ பிரியர்கள்

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: புரட்டாசி மாதம் இன்றுடன் நிறைவு பெறுகிறது. புரட்டாசி மாதம் அசைவம் ஏதும் சாப்பிடாமல் பலர் விரதம் பின்பற்றி வந்தனர். இந்த காலக்கட்டத்தில் மீன், கோழி உள்ளிட்ட அசைவங்கள் விற்பனை மந்தமாவதுடன், விலையும் கொஞ்சம் குறைவது வழக்கம்.

இந்த ஆண்டும் புரட்டாசி மாதம் காரணமாக கடந்த சில வாரங்களாக மீன் விலை மற்றும் விற்பனை குறைந்திருந்தது. இந்த நிலையில் கடந்த ஒரு மாத காலமாக விரதத்தில் இருந்த பொதுமக்கள் இன்றுடன் புரட்டாசி மாதம் நிறைவு பெறுவதையொட்டி மீன், இறைச்சி வாங்குவதற்காக கடைகளில் அலைமோதுகின்றனர்.

English summary

As the month of Purdasi ends today, non-vegetarians flock to the fish and meat markets in tamilnadu. Many who came to buy fish did not wear masks. The social gap was not observed either