70% கூடுதலாக கொட்டிய வடகிழக்குப் பருவமழை - விடாமல் வெளுக்கும் மழையால் தமிழகம் தத்தளிப்பு

Chennai

சென்னை: தமிழகம் முழுவதுமே அதிகனமழை பெய்து வருவதால் எங்கும் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கிறது. நடப்பாண்டு வடகிழக்குப் பருவமழை இயல்பான அளவை விட 70 சதவிகிதம் கூடுதலாகப் பெய்துள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மைய தென்மண்டலத்தலைவர் பாலச்சந்திரன் கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரை வடகிழக்குப்பருவமழை காலமாகும். அக்டோபர் 25ஆம் தேதி வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்கியது. ஆரம்பத்தில் நிதானமாக மழை பொழிவு இருந்தாலும் நவம்பர் மாதம் முதலே மழையின் வீரியம் அதிகரிக்கத் தொடங்கியது.

ஆளுநர் ரவியுடன் முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று சந்திப்பு.. வெள்ள பாதிப்பு பற்றி ஆலோசனை

நவம்பர் 7ஆம்தேதி சென்னையில் கொட்டித்தீர்த்தது கனமழை. அதே போல திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம்,செங்கல்பட்டு, கடலூர், விழுப்புரம், கன்னியாகுமரி வரை பருவமழை பல மாவட்டங்களை சூறையாடியது. லட்சக்கணக்கான குடியிருப்புகள் வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளன. மக்கள் தண்ணீரில் தத்தளிக்கின்றனர். பல ஆயிரக்கணக்கான விளை நிலங்கள் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கின்றன.

English summary

Due to the heavy rains throughout Tamil Nadu, it is flood prone everywhere. Balachandran, head of the Indian Meteorological Department's Southern Region, said that the current northeast monsoon has received 70 per cent more than normal.