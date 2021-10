வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியால் 5 நாட்களுக்கு கனமழை - 26ல் வடகிழக்குப் பருவமழை துவங்கும்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மதுரை, சிவகங்கை, விருதுநகர், புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் திங்கள், செவ்வாய்கிழமையில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கன முதல் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது. தமிழகத்தில் அக்டோபர் 26ஆம் தேதி முதல் வடகிழக்குப் பருவமழை துவங்க சாதகமான சூழல் நிலவுவதாக வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் புவியரசன் கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த சில நாட்களாக இரவு நேரங்களில் பலத்த மழை பெய்து வருகிறது. திருப்பூர் மாவட்டம் திருமூர்த்தி மலை பகுதிகளில் பெய்த கனமழையால் பஞ்சலிங்க அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. அமணலிங்கேஸ்வரர் ஆலயத்தை வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளது.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அமராவதி அணைப்பகுதியில் 10 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. செஞ்சி, அரவக்குறிச்சி, திருமூர்த்தி அணைப்பகுதிகளில் 7 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. திண்டுக்கல், கன்னியாகுமரி,மடத்துகுளம் பகுதிகளில் தலா 6 செமீ மழை பதிவானது. கோபிச்செட்டிபாளையம், விருதுநகர், கோவில்பட்டி, சேலம், உத்தமபாளையம், திருவிடைமருதூர் பகுதிகளில் பலத்த மழை பெய்துள்ளதால் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

Madurai, Sivagangai, Virudhunagar, Pudukottai and Ramanathapuram districts are likely to receive heavy to very heavy thundershowers on Monday and Tuesday, the Met office said. Director of the Meteorological Center Puviarasan said that the conditions are favorable for the onset of the northeast monsoon in Tamil Nadu from October 26.