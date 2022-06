ஸ்டாலின் அவர்களே! குருமூர்த்திபோல் எல்லா பிராமணர்களும் கோழைகள் அல்ல! சுப்பிரமணியசாமி எச்சரிக்கை

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: திமுக செய்தி தொடர்பாளர் ராஜீவ் காந்திக்கு எதிராக வழக்கு தொடர அனுமதிகோரி ஆளுநர் ஆர்என்ரவிக்கு பாஜக சுப்பிரமணியசாமி கடிதம் எழுதிய நிலையில், அதனை டுவிட்டரில் பகிர்ந்து "ஸ்டாலின் அவர்களே குருமூர்த்தி போல் அனைத்து பிராமணர்களும் கோழைகள் அல்ல" என எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

பாஜகவின் மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணியசாமி. இவர் இந்த மாதத்தின் துவக்கத்தில் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தில் புகார் ஒன்று அளித்தார்.

அதில் திமுக செய்தி தொடர்பாளர் ராஜீவ் காந்திக்கு எதிராக புகார் தெரிவித்து இருந்தார். மேலும், தேர்தல் ஆணைய விதியை மீறியுள்ளதால் திமுகவின் பதிவை ரத்து செய்ய வேண்டும் என கூறியிருந்தார்.

நீங்களே முடிவு எடுத்தா? மேயர் பிரியாவுடன் திமுக கவுன்சிலர் வாக்குவாதம்.. மாமன்ற கூட்டத்தில் சலசலப்பு

English summary

BJP Senior Leader Subramanian swamy wrote a letter to Governor RNRavi seeking permission to prosecute case against DMK Spokesperson Rajiv Gandhi for his brahmins genocide comment. After this Subramanian Swamy warning stalin, "Not all Brahmins are cowards like Gurumurthy".