"அதிமுக ஆட்சியில் ஒரு பேருந்து கூட வாங்கவில்லை" அமைச்சர் எஸ்எஸ் சிவசங்கர் பரபர குற்றச்சாட்டு!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: கடந்த 5 ஆண்டுகளில் அதிமுக ஆட்சியில் எந்த ஒரு பேருந்து கூட வாங்கவில்லை என்று போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

சில மாதங்களுக்கு முன் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சராக இருந்த ராஜகண்ணப்பன், பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சராகவும். பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சராக இருந்த சிவசங்கர் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சராகவும் இலாகா மாற்றப்பட்டனர்.

இதனைத்தொடர்ந்து போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சராக சிவசங்கர் பல்வேறு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார். இந்த நிலையில் சென்னை சிவானந்த சாலையில் உள்ள அண்ணா ஆடிட்டோரியத்தில் சிஐடியு தலைவர் சவுந்தராசன் தலைமையில் பொது போக்குவரத்து மேம்பாடு கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது.

ஆம்னி பேருந்துக் கட்டண உயர்வு ஏழைகளை பாதிப்பதில்லை! அமைச்சர் சிவசங்கர் கூறிய புது தகவல்!

English summary

Transport Minister Sivashankar has said that not a single bus has been purchased in the AIADMK regime in the last 5 years.