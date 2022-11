வாய்ப்பில்லை ராஜா..வாய்ப்பில்லை.. திருவள்ளூர் கல்லூரிகளுக்கு விடுப்புகேட்ட மாணவருக்கு கலெக்டர் பதில்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் பெய்யும் கனமழையையொட்டி இன்று பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை வழங்கப்பட்டது. இந்நிலையில் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை கோரிய இளைஞருக்கு திருவள்ளூர் மாவட்ட கலெக்டர் மாஸாக ரீப்ளே செய்தார்.

தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவழை கடந்த மாதம் இறுதியில் துவங்கியது. கடந்த மாதம் 29 ம் தேதி தமிழகத்தில் துவங்கி தொடர்ந்து பெய்து வருகிறது.

வடகிழக்கு பருவமழை கன்னியாகுமரி முதல் சென்னை வரை அனைத்து இடங்களிலும் பெய்து வருகிறது. பல இடங்களில் காலை முதல் மாலை வரை மழை பெய்கிறது.

English summary

Due to heavy rains in Thiruvallur district, school holidays were declared today. In this case, the Thiruvallur District Collector replayed the mass for the youth who requested leave for college.