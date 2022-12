வெளிநாட்டில் வசிக்கிறவங்க மின் இணைப்புடன் ஆதார் எண்ணை இணைப்பது எப்படி? மின்வாரியத்தின் புது அப்டேட்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: தமிழகத்தின் மின் இணைப்பு எண்ணுடன் ஆதார் எண்ணை கட்டாயம் இணைக்க வேண்டும் என்று தமிழக மின்சார வாரியம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. இதற்காக சிறப்பு முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டு இணைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், என்.ஆர்.ஐக்கள் எனப்படும் வெளிநாட்டில் வசிப்பவர்கள் இங்குள்ள தங்கள் வீடுகளில் உள்ள மின் இணைப்பு எண்ணுடன் ஆதார் எண் இணைப்பது எப்படி என்ற விவரத்தை மின்சார வாரியம் வெளியிட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் 2.30 கோடி வீட்டு மின் இணைப்புகளும் 22 லட்சம் விவசாய மின் இணைப்புகளும் உள்ளன.

அதுபோக 11 லட்சம் குடிசை வீடுகளுக்கான மின் இணைப்புகளும் இருக்கின்றன. மின் இணைப்பு எண்ணுடன் நுகர்வோரின் ஆதார் எண்ணை இணைப்பது கட்டாயம் என்று தமிழக மின்சார வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.

English summary

How to link aadhaar number for people living abroad, how to link aadhaar number with electricity connection number for people living abroad, electricity board has released a new link for people living abroad to link aadhaar with connection number,