காசு கொடுக்காமல் 5 ஆயிரம் பேரை திரட்டட்டும்.. பிறகு 50 ஆயிரம் பற்றி பேசலாம்.. திமுகவை சீண்டிய சீமான்

சென்னை: பணம் கொடுக்காமல் 5 ஆயிரம் பேரை திரட்டட்டும். அதன்பின்னர் 50 ஆயிரம் பேர் கூடினார்கள் என்று கூறப்பட்டும் என திமுகவை நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் விமர்சித்துள்ளார்.

2018 ஆம் ஆண்டு திருச்சி விமான நிலையத்திற்கு நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானும், மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோவும் வந்தபோது அவர்களை வரவேற்க வந்த இரு கட்சி தொண்டர்கள் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது. இதில் மதிமுகவை சேர்ந்த இருவர் காயமடைந்தனர்.

இந்த வழக்கு தொடர்பாக சீமான், சாட்டை துரைமுருகன் உள்ளிட்டோர் இன்று நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகினர். அதனை விசாரித்த நீதிபதி மதிமுகவினர் சமரசம் செய்து கொண்டதால் சீமான் உள்ளிட்டோரை அவ்வழக்கிலிருந்து விடுதலை செய்து உத்தரவிட்டார். ஒரு வழக்கிலிருந்து விடுதலை செய்யப்பட்ட சீமான் காவல் துறை தொடுத்த வழக்கில் அடுத்த மாதம் ஆஜராக வேண்டும்.

திருச்சி விமான நிலைய மோதல் நினைவிருக்கா? மதிமுகவுடன் சமரசமான நாம் தமிழர்.. சீமான் விடுதலை

(கோவையில் நடைபெற்ற திமுக கூட்டம் பற்றி சீமான் விமர்சனம்) Naam Tamilar Party Seeman Said that, Without Money DMK can't Gather the people. Also he Comments about Freebies, Online Rummy and CM Stalin tour.