குமரி இளைஞர் ஆணவப்படுகொலையில் காவல்துறைக்கும் தொடர்பு?.. பகீர் சந்தேகம் எழுப்பும் சீமான்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: குமரி மாவட்டத்தை சேர்ந்த சுரேஷ்குமாரை சாதிய வன்மம் கொண்டு ஆணவப்படுகொலை செய்தவர்களை உடனடியாக கைதுசெய்ய வேண்டும் என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக சீமான் வெளியிட்ட அறிக்கை: கன்னியாகுமரி மாவட்டம், தோவாளை புதூரைச் சார்ந்த தம்பி சுரேஷ் குமார் ஆணவப்படுகொலை செய்யப்பட்ட செய்தியறிந்து அதிர்ச்சியடைந்தேன். சாதிய வன்மத்தோடு இக்கொடூரச் செயலில் ஈடுபட்டவர்களை இதுவரை காவல்துறையினர் கைது செய்யாதது பெருத்த ஏமாற்றமளிக்கிறது.

சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத் வழக்கில் சிக்கிய.. நடிகை ரியா சக்கரவர்த்தி வங்கி கணக்கு முடக்கம் ரத்து

English summary

Seeman, the chief co-ordinator of the Naam Tamilar Party, has demanded the immediate arrest of those responsible for the massacre of Suresh Kumar in kanyaKumari district