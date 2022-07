அதிமுகவின் ஒருங்கிணைப்பாளர் நான்தான்.. இபிஎஸ்ஸுக்கு பதிலடி கொடுத்த ஓபிஎஸ்!

Chennai

சென்னை: அதிமுகவின் சட்டவிதிகளின்படி தற்போது வரை நான்தான் ஒருங்கிணைப்பாளர் என ஓபிஎஸ் தெரிவித்தார்.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை வேண்டும் என எடப்பாடி தரப்பினர் விரும்புகிறார்கள். ஆனால் ஓபிஎஸ் தரப்போ இரட்டை தலைமைதான் சரிபட்டு வரும் என்கிறார்கள். இதனால் இவர்களுக்கிடையே மோதல் வெடித்துள்ளது.

ஓபிஎஸ்ஸை ஓரங்கட்டும் போக்கு அதிகரித்து வருகிறது. அவர் திமுகவுடன் நட்பு பாராட்டுகிறார் என்ற குற்றச்சாட்டுகளையும் அவர் முன்வைத்து வருகிறார்கள். அதிமுக பொதுக் குழுவானது 23 தீர்மானங்களை நிராகரிப்பதாக அறிவித்துவிட்டது.

Ex CM O Paneer Selvam says that Still now i am the organiser of the AIADMK party.