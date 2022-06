அதிமுகவில் இருந்து ஓ.பன்னீர் செல்வத்தை எளிதில் நீக்க முடியுமா?. எம்ஜிஆர் வகுத்த விதி சொல்வதென்ன?

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பொதுச் செயலாளர் பதவிக்கு நிகரான ஒருங்கிணைப்பாளர் / இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவி காலாவதி ஆனால் கூட, ஓபிஎஸ்க்கு அதிமுகவின் மறைந்த பொதுச் செயலாளர் ஜெயலலிதா அளித்த பொருளாளர் பதவியை யாராலும் நீக்க முடியாது என்பது அதிமுகவின் சட்ட விதியாக உள்ளது. பொருளாளரை கட்சியில் இருந்து எளிதில் யாரும் நீக்க முடியாத அளவிற்கு சிறப்பான சட்டங்களை வகுத்துள்ளார் நிறுவனர் எம்ஜிஆர்.

அதிமுக நாளிதழில் இருந்து OPS பெயர் நீக்கம்... தொடர்ந்து பறிபோகும் அதிகாரங்கள் *Politics

திமுகவில் இருந்து வெளியேறி எம்ஜிஆர் தொடங்கிய அதிமுக என்ற கட்சி பொன்விழா காணப்போகிறது. கொண்டாட்டங்கள் நடக்க வேண்டிய அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் ஒற்றைத்தலைமைக்காக கலகக்குரல்கள் ஒலிக்கத் தொடங்கியுள்ளன. ஓபிஎஸ்,இபிஎஸ் இடையே தலைமைப்பதவிக்காக நீயா நானா போட்டி நடைபெற்று வருகிறது.

5 டாகுமெண்ட்.. அவமதிப்பு.. சூழ்ச்சி - எடப்பாடிக்கு எதிராக பக்காவாக காய்நகர்த்திய ஓபிஎஸ்.. என்னாகும்?

ஓ.பன்னீர் செல்வத்தின் பொருளாளர் பதவி பறிக்கப்படும் என்ற பேச்சு கிளம்பியுள்ளது. அது சாத்தியமாகுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ள நிலையில் சுந்தரராஜ சோழன் என்பவர் தனது முகநூல் பக்கத்தில் எழுதியுள்ள பதிவு அனைவரின் கவனம் ஈர்த்துள்ளது.

Single leadership issue ADMK party law : (ஒற்றைத்தலைமை ஓபிஎஸ் பதவி பறிபோகுமா? அதிமுக சட்ட விதி சொல்வதென்ன) It is the rule of law of the AIADMK that no one can remove the post of Treasurer given by the late AIADMK General Secretary Jayalalithaa to the OPS, even if the post of Coordinator / Co-ordinator equivalent to the post of General Secretary expires. Founder MGR has enacted special laws so that no one can easily remove the treasurer from the party.