கோதாவில் குதிக்கும் ஓபிஎஸ்.. வேட்பாளர் அறிவிப்பு.. மாலையில் நல்ல செய்தியாம்- வைத்திலிங்கம் பேட்டி

ஈரோடு இடைத்தேர்தல் வேட்பாளர் பற்றிய நல்ல செய்தியை ஓபிஎஸ் மாலையில் சொல்வார் என்று வைத்திலிங்கம் கூறியுள்ளார்.

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் அதிமுகவின் ஓ.பன்னீர் செல்வம் அணி தரப்பு வேட்பாளர் மாலை அறிவிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ஏற்கனவே எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு வேட்பாளராக முன்னாள் எம்எல்ஏ தென்னரசை அறிவித்துள்ளது. இதனால், வேட்பாளர் பற்றிய நல்ல செய்தியை ஓபிஎஸ் மாலையில் சொல்வார் என்று வைத்திலிங்கம் தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் களம் நாளுக்கு நாள் பரபரப்பு அதிகமாகி கொண்டே செல்கிறது. ஈரோடு கிழக்கு தொகுதிக்கான வேட்பாளரை அதிமுகவின் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு அறிவித்துள்ளது.

ஏற்கனவே இருமுறை சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்த தென்னரசு எடப்பாடி பழனிசாமி அணியின் வேட்பாளராக போட்டியிடுகிறார். இன்று காலை திடீரென வேட்பாளர் அறிவிக்கப்பட்டது பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது.

English summary

Sources said AIADMK O. Panneer Selvam's candidate for the Erode East by-election is likely to be announced later this evening. Edappadi Palanisamy side has already announced the former Ex MLA Thennarasu as the candidate.