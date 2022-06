கத்தரிக்காய் முற்றியது.. பகிரங்கமாகிவிட்ட ஓபிஎஸ்-எடப்பாடி மோதல்.. கடிதமே சாட்சி.. தொண்டர்கள் ஷாக்

Chennai

சென்னை: அதிமுகவில் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் இடையேயான மோதல் தற்போது வெட்டவெளிச்சமாகியுள்ளது. அதிமுகவில் ஒற்றைத்தலைமை என்ற வார்த்தை கடந்த சில நாட்களாக தொண்டர்களிடையே குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில் ஓபிஎஸ், இபிஎஸ் இடையேயான மோதல் பகிரங்கமாகியுள்ளது தொண்டர்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதிமுகவில் வரும் 23ஆம் தேதி பொதுக்குழு, செயற்குழு கூட்டம் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. அதற்கான தீர்மானக்குழு கூட்டம் கடந்த சில நாட்களாக நடைபெற்றது. முன்னதாக கடந்த 14ஆம் தேதி மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் ஒற்றைத்தலைமை குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது. இதுவே பிரச்சினைக்கு காரணமானது.

பொதுக்குழு கூட்டத்தில் சிறப்பு அழைப்பாளர்களை அழைக்கக்கூடாது என்று முடிவெடுக்கப்பட்டதும் சிக்கலை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த 6 நாட்களாகவே ஓ.பன்னீர் செல்வம், எடப்பாடி பழனிச்சாமியை சமாதானம் செய்வதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்றன.

அதிரடி.. அதிமுக பொதுக் குழு கூட்டத்தை ஒத்தி வைக்க வேண்டும்.. எடப்பாடிக்கு ஓபிஎஸ் பகிரங்க கடிதம்

AIADMK Single Leader war between OPS and EPS: (அதிமுக ஒற்றைத்தலைமை விவகாரம் ஓபிஎஸ், இபிஎஸ் பகிரங்க மோதல்) The conflict between the OPS and the EPS in the AIADMK is currently at a crossroads. The word 'single leadership' in the AIADMK has caused confusion among the volunteers in the last few days and the clash between the OBS and the EPS has come to light which has come as a shock to the volunteers.