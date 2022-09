ஆ.ராசா பேச்சை திமுக ஊக்குவிக்கிறதா? சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுங்கள் - ஓ.பன்னீர்செல்வம் கடும் கண்டனம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஆ.ராசாவின் பேச்சு குறித்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வாய் திறக்காமல் இருப்பது திமுக இதை ஊக்குவிக்கிறதோ என்கிற சந்தேகத்தை மக்கள் மத்தியில் எழுப்பி இருக்கிறது என சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக துணை பொதுச் செயலாளர் ஆ.ராசா சமீபத்தில் இந்துக்களில் வர்ண அமைப்பு பற்றி பேசியது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆ.ராசாவின் பேச்சுக்கு பாஜகவினர் கடும் கண்டனங்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியும், ஆ.ராசாவின் பேச்சைக் கண்டித்திருந்தார். இந்நிலையில், ஆ.ராசா மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

English summary

O. Panneerselvam said that Chief Minister Stalin's silence on A.Raja's speech has raised suspicions among the people that DMK is encouraging it. OPS insisted that legal action should be taken against A.Raja.