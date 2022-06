அவசர ஆலோசனை.. இன்றைய மீட்டிங்கால் டென்ஷன்.. வீட்டில் முக்கிய தலைகளை சந்தித்த ஓபிஎஸ்.. பரபர அரசியல்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அ.தி.மு.க மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் தனக்கு எதிராக நடந்த விஷயத்தால் ஓ.பன்னீர்செல்வம் கடும் அதிருப்தி அடைந்துள்ளார். இதையடுத்து, முக்கிய நிர்வாகிகளுடன் அவசர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

தனது வீட்டில் முன்னாள் அமைச்சர்கள் எம்.சி.சம்பத், வைத்தியலிங்கம், காமராஜ், மணிகண்டன், ஆர்.பி.உதயகுமார் உள்ளிட்டோருடன் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

அதே நேரத்தில், அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தனது வீட்டில், முன்னாள் அமைச்சர்கள் தங்கமணி, விஜயபாஸ்கர் உள்ளிட்டோருடன் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

O.Panneerselvam is deeply dissatisfied with what happened against him at the AIADMK district secretaries meeting. And now he has been in urgent consultations with key executives.