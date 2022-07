நிறைய வேலை இருக்கு! இப்போதைக்கு வேண்டாம்! தர்மயுத்த நாயகனின் திடீர் முடிவு! அப்போ புரட்சிப் பயணம்?

Chennai

சென்னை : அதிமுகவில் இருந்து எடப்பாடி பழனிச்சாமியால் நீக்கப்பட்டதாக கூறினாலும், தானே அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் என கூறிவரும் ஓ.,பன்னீர்செல்வம் கொரோனா தொற்றில் இருந்து மீண்டுள்ள நிலையில் தற்போதைக்கு புரட்சி பயணம் உள்ளிட்ட திட்டங்களை ஒத்திவைத்துவிட்டு தேர்தல் ஆணையம் மற்றும் நீதிமன்ற போராட்டங்களை தீவிரப்படுத்த முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

கிளைச் செயலாளராக அதிமுகவில் தனது அரசியல் பயணத்தை தொடங்கிய எடப்பாடி பழனிச்சாமி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், அமைச்சர், முதலமைச்சர் ,எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எனத் தொடங்கி அதிமுகவின் உச்சபட்ச அதிகாரமிக்க தகுதியான பொதுச் செயலாளர் பதவியை கைப்பற்றியுள்ளார்.

கடந்த மாதம் நடைபெற்ற அதிமுக ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் குறித்து ஜெயக்குமார் பற்றவைத்த நெருப்பு இன்று எடப்பாடி பழனிச்சாமி பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதில் வந்து நின்றிருக்கிறது.

Although it is claimed that Edappadi Palanichamy removed him from AIADMK, O. Panneerselvam, who claims to be the AIADMK coordinator, has decided to postpone the plans including the revolution tour for the time being and intensify the election commission and court protests.