ஓபிஎஸ் மகிழ்ச்சி நீடிக்கலையே.. ‘அப்செட்’ - குறுக்கே விழுந்த ‘3 தடைகள்’ - எழுந்து அமர்ந்த எடப்பாடி!

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : நேற்று கிடைத்த தீர்ப்பால் உற்சாகத்தில் இருந்த ஓபிஎஸ் டீம், கொண்டாடி முடிப்பதற்குள், மகிழ்ச்சி வெள்ளத்திற்கு அணை போடும் வகையில் மூன்று 'செக்' வைக்கப்பட்டுள்ளது.

DMK-வுடன் இணைந்து செயல்பட்ட OPS உடன் இணைந்து செயல்பட முடியாது - EPS அறிவிப்பு

அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கில் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்து இரு நீதிபதிகள் அமர்வில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளது ஈபிஎஸ் டீம்.

அதேபோல, உச்ச நீதிமன்றத்தில் நடந்த அலுவலக சாவி வழக்கிலும், ஓபிஎஸ் தரப்பின் கோரிக்கை நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்பைச் சுட்டிக்காட்டியே, சாவி ஈபிஎஸ் வசம் இருப்பதை மீட்டு விடலாம் எனக் கணக்குப் போட்டது ஓபிஎஸ் டீம். ஆனால், அந்த முயற்சி பலிக்கவில்லை.

ஜூலை11 அதிமுக பொதுக்குழு செல்லாது சென்னை ஹைகோர்ட் தீர்ப்புக்கு எதிராக எடப்பாடி பழனிசாமி மேல்முறையீடு

English summary

Two cases have put a damper on O Panneerselvam faction's happiness. Edappadi Palanisamy filed an appeal against Madras High Court order. Similarly, in the office key case in the Supreme Court, the request of the OPS side has been rejected.