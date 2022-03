ஓபிஎஸ் சொன்ன அந்த வார்த்தை.. பூரித்து போன சசிகலா.. அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை பற்றி அதிரடி விளக்கம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஓபிஎஸ் உண்மைச் சொல்லியிருக்கிறார் என்றும் ஜெயலலிதாவின் மரணத்தில் இருந்த உண்மைகளை பொதுமக்களும் தெரிந்து கொண்டனர் என்றும் சசிகலா கூறியுள்ளார். என்னுடைய அடுத்த செயல்பாடுகள் நிதானமாக இருக்கும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 5ஆம் தேதி மரணமடைந்தார் ஜெயலலிதா. அவரது மரணத்தில் மர்மம் இருப்பதாக கூறி தர்மயுத்தம் ஆரம்பித்தவர் ஓ.பன்னீர் செல்வம். கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு ஜெயலலிதா மரணம் பற்றி

விசாரிக்க ஆறுமுகசாமி ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது.

மருத்துவர்கள், மருத்துவமனை ஊழியர்கள் என 150க்கும் மேற்பட்டவர்களிடம் விசாரணை நடைபெற்றுள்ள நிலையில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர் செல்வம், ஆணையத்தின் முன்பு ஆஜராகி வாக்குமூலம் அளித்தார்.

English summary

Sasikala press meet about OPS:(ஓ.பன்னீர் செல்வம் பற்றி சசிகலா பேட்டி) Sasikala said that the O.Panneerselvam had told the truth and that the public knew the facts behind Jayalalithaa's death. She also said that my next activities will be relaxed.