வண்டிய அங்கேயே விடுங்க! நேராக சென்னை செல்லும் ஓபிஎஸ்! வந்ததும் ‘அவரை’ சந்திக்கிறார்? பரபர ட்விஸ்ட்!

oi-Rajkumar R

சென்னை : சொந்த ஊரான தேனியில் தற்போது தங்கி இருந்து ஆதரவாளர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தி வந்த நிலையில் விரைவில் அவர், சென்னை செல்ல இருப்பதாகவும் விரைவில் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்புக்கு அதிர்ச்சி வைத்தியம் அளிக்கும் வகையில் சசிகலா, டிடிவி தினகரன் ஆகியோரை சந்திக்கலாம் என்கின்றனர் அவரது தரப்பு ஆதரவாளர்கள் கூறியுள்ளனர்.

அதிமுகவில் அதிகார மோதல் கடுமையான சிக்கலை அக்கட்சிக்குள் ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், அதிமுகவில் கடந்த கால இணைந்த கைகளாக செயல்பட்டு வந்த எடப்பாடி பழனிசாமியும், ஓ.பன்னீர்செல்வமும் இரு துருவங்களாக செயல்பட்டு வருகின்றனர்.

கடந்த ஜுலை 11ஆம் தேதி சென்னை வானகரத்தில் நடைபெற்ற அதிமுக 2வது பொதுக்குழு கூட்டத்தில் கட்சியின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி பொறுப்பேற்றதோடு, கட்சியில் இருந்து ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் ஆதரவாளர்கள் கூண்டோடு நீக்கப்பட்டனர்.

While OPS is currently staying in his hometown Theni and holding discussions with his supporters, his supporters say that he will soon go to Chennai and may soon meet Sasikala and TTV Dhinakaran to shock Edappadi Palaniswami's side.