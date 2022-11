‘லேட்டா வந்தாலும்..’ ஓபிஎஸ் போடும் ‘மாஸ்’ பிளான்.. 5 இடங்களில் மாநாடு- ஈபிஎஸ் டீமை அதிரவைக்க திட்டம்

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுகவில் தலைமைக் கழக நிர்வாகிகள், மாவட்ட, ஒன்றிய செயலாளர்களை நியமித்துள்ள ஓ.பன்னீர்செல்வம், அடுத்தகட்டமாக 5 இடங்களில் மண்டல மாநாடுகளை நடத்தி மாஸ் காட்ட இருப்பதாக அவரது ஆதரவாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

ஏற்கனவே, கோவையில் பொதுக்கூட்டம் நடத்த திட்டமிட்டிருந்த நிலையில், சில அரசியல் காரணங்களால் அதனைக் கைவிட்டார் ஓபிஎஸ். இந்நிலையில், 5 இடங்களில் மாநாடு நடத்தி தனது செல்வாக்கை காட்ட இருக்கிறாராம் ஓபிஎஸ்.

எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் தொடர்ச்சியாக பொதுக்கூட்டங்களை நடத்தி வருகிறது. ஓபிஎஸ்ஸோ, வெகுசில நிகழ்வுகளில் மட்டுமே தலைகாட்டி வருகிறார்.

இந்நிலையில், தனக்கு தொண்டர்கள் செல்வாக்கு இருப்பதை நிரூபிக்கும் வகையில் தமிழ்நாட்டின் முக்கியமான 5 இடங்களில் மண்டல மாநாடுகளை பிரமாண்டமாக நடத்த ஓ.பன்னீர்செல்வம் தயாராகி வருகிறாராம். இந்த மாநாடுகள், உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புக்குப் பிறகு அடுத்தடுத்து நடைபெறும் என்றும் கூறுகின்றனர் ஓபிஎஸ்ஸுக்கு நெருக்கமான வட்டாரத்தினர்.

English summary

O. Panneerselvam, who has appointed AIADMK district and union secretaries, his supporters say that he plans to hold zonal conferences in 5 places and show his mass.