டெல்லிக்கு பறந்த ஆவணங்கள்.. திமுகவுடன் சேர்ந்துகொண்டு உடைக்க சதி.. ஈபிஎஸ் மீது சரமாரி குற்றச்சாட்டு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்ட 22 பேரை அதிமுகவில் இருந்து நீக்கியதற்கான ஆவணங்களை தலைமை தேர்தல் ஆணையத்திற்கு தொலை நகல் மூலம் அனுப்பியுள்ளார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் 18 பேரை எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுகவில் இருந்து நீக்கிய நிலையில், ஈபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் 22 பேரை ஓ.பன்னீர்செல்வம் அதிரடியாக நீக்கினார்.

இந்நிலையில், தான் கட்சியில் இருந்து நீக்கியதற்கான ஆவணங்களை தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அனுப்பியுள்ளார் ஓபிஎஸ். எடப்பாடி பழனிசாமி நியமனம் செல்லாது என்றும் தேர்தல் ஆணையத்தில் ஓபிஎஸ் மனு தாக்கல் செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

யார் சொல்வது தேர்தல் ஆணையத்தில் செல்லும்? - திருநாவுக்கரசருக்கு நடந்ததுதான் ஓபிஎஸ்ஸுக்கு நடக்குமா?

English summary

While Edappadi Palaniswami removed 18 OPS supporters from AIADMK, O. Panneerselvam removed 22 EPS supporters. In this case, O Panneerselvam has sent documents to the Election Commission to remove 22 executives including Edappadi Palaniswami.