தூது விட்ட ஓ.பன்னீர்செல்வம்! கதவை அடைத்த கே.பி.முனுசாமி! நிம்மதி பெருமூச்சு விட்ட எடப்பாடி பழனிசாமி

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: அதிமுக துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் கே.பி.முனுசாமிக்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம் தூது அனுப்பிய நிலையில் அதனை ஏற்க மறுத்து கதவை அடைத்திருக்கிறார் அவர்.

இதனால் எங்கே மீண்டும் கே.பி.எம். அணி தாவிவிடுவாரோ என்ற பதற்றத்தில் இருந்த எடப்பாடி பழனிசாமி நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டிருக்கிறார்.

இருப்பினும் எடப்பாடி பழனிசாமி மீது கே.பி.முனுசாமி சற்று அதிருப்தியில் தான் இருக்கிறார் என்பதால் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பு தங்கள் முயற்சிகளை கைவிடுவதாக இல்லையாம்.

English summary

O. Panneerselvam has sent a message to AIADMK vice-coordinator KP Munusamy, but he has refused to accept it and closed the door.