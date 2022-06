ஜெயக்குமார் ஆதரவாளரை ரத்தம் வர தாக்கிய சம்பவம்.. ஓபிஎஸ் தரப்பின் முக்கிய புள்ளி மீது வழக்குப்பதிவு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் கடந்த 18ஆம் தேதி நடந்த நிர்வாகிகள் கூட்டத்தின்போது ஏற்பட்ட தகராறில் ஒருவர் தாக்கப்பட்டது தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமாரின் ஆதரவாளர் மாரிமுத்து என்பவர் கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில் 6 பிரிவுகளில் ராயப்பேட்டை போலீஸ் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது.

ஜெயக்குமாரின் ஆதரவாளரை தாக்கியதாக ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆதரவாளர்கள் கொளத்தூர் கிருஷ்ணமூர்த்தி உள்ளிட்டோர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஈனபிறவி..அதிமுக உங்க அப்பன் வீட்டு சொத்தா? முட்டிபோட்டு முதல்வரான எடப்பாடி! போஸ்டரால் பரபர பரமக்குடி

English summary

Jayakumar's supporter Marimuthu was attacked at AIADMK headquarters on June 18th. Based on his complaint, Royapettah police have registered a case against O.Panneerselvam supporters Kolathur Krishnamoorthy and others.