ஓபிஎஸ் புது கட்சி தொடங்கப்போறாரா? நிர்வாகிகளை தேர்ந்தெடுக்க கூட்டம்! கொளுத்திப் போட்ட எடப்பாடி டீம்!

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வம் மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தைக் கூட்ட இருப்பது புதிய கட்சி தொடங்குவதற்கான முன்னோட்டமாக இருக்கலாம், புதிய கட்சிக்கான நிர்வாகிகளை தேர்வு செய்யவே இந்தக் கூட்டத்தை ஓபிஎஸ் கூட்டுகிறார் எனக் கூறி அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் பொன்னையன் பரபரப்பைக் கிளப்பி இருக்கிறார்.

பிளவுபட்ட அதிமுகவில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பு முதல்முறையாக மாவட்ட நிர்வாகிகள் கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளது. பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் தலைமையில் மாவட்ட செயலாளர்கள் ஆலோசனை கூட்டம் நாளை நடைபெறவுள்ளது.

ஓபிஎஸ்ஸின் இந்த நகர்வு தனக்கு சிக்கலை ஏற்படுத்துமா என்பது பற்றி எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசித்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், ஈபிஎஸ் ஆதரவாளரான பொன்னையன், தடாலடியாக ஒரு கருத்தை உதிர்த்துள்ளார்.

பன்னீர்செல்வம் என் கையை நீட்ட சொன்னார்.. நானும் நீட்டினேன்.. அப்ப திடீர்னு

O. Panneerselvam calling a meeting of district secretaries may be a foreshadowing of the launch of a new party : says Former AIADMK minister Ponnaiyan.