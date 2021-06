எதிர்க்கட்சி தலைவரையே ஆட்டி வைக்கும் பதவி.. ஓபிஎஸ் போடும் ஸ்கெட்ச்.. களைகட்டப்போகும் அதிமுக கூட்டம்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: கொறடா உட்பட அதிமுக சட்டசபை நிர்வாகிகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும் கூட்டம் ஜூன் 14ம் தேதி சென்னையில் நடைபெறுகிறது. இந்தக் கூட்டத்தில் கொறடா தேர்வில் பிடிவாதம் காண்பிக்க ஓ.பன்னீர் செல்வம் திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர் செல்வம், துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆகிய இருவரும் இணைந்து கூட்டாக இன்று ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளனர்.

இதில், வரும் 14ம் தேதி அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் நோக்கம் நிர்வாகிகளை தேர்ந்தெடுப்பதுதான். இங்குதான் ஓபிஎஸ் தனது அடுத்த ஆட்டத்தை ஆரம்பிக்க வாய்ப்பு இருப்பதாக சொல்கிறார்கள்.

English summary

O.Pannerselvam trying to get AIADMK party whip post, says sources. AIADMK MLAs will going to meet in Chennai on June 14th.