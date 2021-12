தமிழகத்தில் ஓமிக்ரான் முன்னெச்சரிக்கை.. மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு பறந்த "முக்கிய" உத்தரவு!

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் முதலில் தகுதியுடையோருக்கான தடுப்பூசி செலுத்துவதை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என்றும் மருத்துவ கட்டமைப்புகளை கண்காணிக்க வேண்டும் என்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு சுகாதாரத்துறை செயலாளர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

தமிழகத்தில் கொரோனா இரண்டாவது அலை ஓய்ந்து, பொதுமக்கள் இயல்பு வாழ்க்கை திரும்பியுள்ள நிலையில் ஓமிக்ரான் என்ற பேரில், கொரோனா மூன்றாவது அலை தலைத்தூக்கியுள்ளது. ஒமைக்ரானை ஆரம்ப நிலையிலேயே கட்டுப்படுத்த அரசு பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.

தலைமைச் செயலாளர் இறையன்பு தலைமையில் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்கள் ,சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ஆகியோருடன் ஆலோசனை கூட்டம் இன்று காணொலி காட்சி மூலமாக நடைபெற்றது.

English summary

The Health Secretary has directed the District Collectors to intensify the vaccination of those who are eligible in Tamil Nadu first and to monitor the medical structures.