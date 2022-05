அரசுப்பள்ளி மாணவர்களுக்கு காலை நேர சிற்றுண்டி... மனம் குளிர முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: திமுக ஆட்சி பொறுப்பேற்று ஒராண்டு நிறைவடைந்து இன்று இரண்டாம் ஆண்டில் பயணிகிறது. சட்டசபையில் இன்று முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் மக்கள் மனம் குளிரும் வகையில் பல முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார். தொடக்கப்பள்ளி மாணவர்களுக்கு காலை சிற்றுண்டி வழங்கப்படும் என்று அறிவித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டசபைக்கு கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் மதச்சார்பற்ற கூட்டணி அமோக வெற்றி பெற்று, பத்தாண்டுகளுக்குப் பின் திமுக ஆட்சியைப் பிடித்தது. திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் முதல்முறையாக அரியணை ஏறினார். முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் எனும் நான் என்று கூறி முதலமைச்சராக பதவியேற்று இன்றுடன் ஓராண்டு நிறைவடைகிறது.

ஓராண்டு நிறைவு கொண்டாட்டமாக, தலைமைச் செயலகம், சட்டசபை வளாகம், அண்ணா அறிவாலயம், கருணாநிதி நினைவிடம் ஆகியவை மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளன.

நியாயத்துக்கே பல்லக்கு தூக்கனும்.. அண்ணா காலத்துலயே திமுக அப்டி! அண்ணாமலைக்கு சேகர் பாபு சூசக பதில்

English summary

One year of DMK government in tamil nadu: (திமுக ஓராண்டு நிறைவு மு.க ஸ்டாலின் முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிடுவாரா?)Today marks the second year that the DMK has completed one year in power. It is expected that Chief Minister MK Stalin will make a number of important announcements in the Assembly today to appease the people.