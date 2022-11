நீட் தேர்வு பயிற்சி.. அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு 14 நாட்கள் போதுமானதா? அன்புமணி ராமதாஸ் கேள்வி!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: தனியார் பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவர்கள் 3 ஆண்டுகள் நீட் பயிற்சி பெறும் நிலையில், அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு 14 நாட்கள் மட்டுமே தமிழக அரசு பயிற்சி வழங்குவது போதுமானதா என்று பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் அரசு, அரசு உதவி பெறும் பள்ளி மாணவா்களுக்கு நிகழாண்டுக்கான இலவச நீட், ஜேஇஇ பயிற்சி வகுப்புகள் 412 மையங்களில் நவம்பா் மூன்றாம் வாரம் முதல் நடைபெறும் என பள்ளிக் கல்வித் துறை அறிவித்துள்ளது.

இதுதொடர்பாக பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், தமிழ்நாட்டில் அரசு, அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் 11 மற்றும் 12ம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்களுக்கு நீட், ஐஐடி நுழைவுத்தேர்வு ஆகியவற்றை எதிர்கொள்வதற்கான பயிற்சி வகுப்புகள் வரும் 19ம் தேதி தொடங்கி ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் நடத்தப்படும் என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவித்திருக்கிறது.

English summary

While students studying in private schools undergo NEET training for 3 years, Tamil Nadu government providing only 14 days training to government school students has questioned whether it is enough by PMK President Anbumani Ramadoss.