டெல்டா விவசாயிகளுக்காக குரல் எழுப்பும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.. தெருவில் நிற்பதாக குமுறல்

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: தமிழக அரசின் மெத்தனமான நடவடிக்கையால் விவசாயிகள் நடுத்தெருவில் நிற்கும் அவலம் ஏற்பட்டுள்ளதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கு தமிழக அரசு நிவாரணத் தொகை வாங்கித் தரவில்லை என அவர் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது;

சொன்ன வேலையைக் கூட ஒழுங்கா முடிக்கலையே? சீறிய எடப்பாடி & கோ! ஓரம் கட்டப்படுகிறாரா ஆர்பி உதயகுமார்?

English summary

Leader of the Opposition Edappadi Palaniswami said that, due to the lax action of the Tamil Nadu government, the farmers are standing in the middle of the road.