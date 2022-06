சென்னை வந்தார் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் யஷ்வந்த் சின்ஹா.. மாலையில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினுடன் சந்திப்பு!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: குடியரச்த் தலைவர் தேர்தலில் எதிர்க்கட்சிகளின் பொது வேட்பாளர் யஷ்வந்த் சின்ஹா, முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சித் தலைவர்களை சந்திப்பதற்காக சென்னை வந்துள்ளார்.

குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தின் பதவிக்காலம் ஜூலை மாதம் 24ம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது. இதனால் வரும் ஜூலை 18 ஆம் தேதி நாட்டின் 15ஆவது குடியரசுத் தலைவரை தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டது. இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவிப்பை தொடர்ந்து குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளரை தேர்வு செய்வதற்கான வேலையில் பாஜக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் களமிறங்கின.

English summary

Yashwant sinha Arrived in chennai to Meet DMK Leader and Chief Minister MK Stalin and Other Important Leaders regarding Presidential Polls. Also he is Meeting Press People by evening