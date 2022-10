திருச்சி டூ தென்காசி.. சிவகங்கையில் நாளை “படை திரட்டும்” பன்னீர்! வெளியான “சவுத்” தலைகள் லிஸ்டு

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்களான மருது சகோதரர்களின் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு சிவகங்கையில் உள்ள அவருடைய நினைவிடத்தில் நாளை அஞ்சலி செலுத்தும் ஓ பன்னீர்செல்வம் அங்கு தனது மொத்த பலத்தையும் காட்ட உள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில், "ஆங்கிலயரை இந்திய மண்ணிலிருந்து விரட்ட இறுதி வரை ஆயுதம் தாங்கி போராடி, வீர மரணம் அடைந்து, வரலாற்றில் முக்கிய இடம் பிடித்த பெரிய மருது, சின்ன மருது என்றழைக்கப்படும் மருது சகோதரர்களின் 221-வது நினைவு தினத்தை கடைபிடிக்கப்படுகிறது.

இதனை முன்னிட்டு 27-10-2022 (வியாழக்கிழமை) அன்று காலை 10-30 மணிக்கு சிவகங்கை மாவட்டம், காளையார்கோவிலில் அமைந்துள்ள அவரது நினைவிடத்தில் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளரும், தமிழ்நாடு முன்னாள் முதலமைச்சருமான திரு ஓ.பன்னீர்செல்வம் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்துவார்.

English summary

O Panneerselvam, who will pay tribute to the freedom fighters Maruthu brothers tomorrow at his memorial in Sivagangai, will show his full strength there.