மத்திய அரசின் “ரிப்போர்ட்”.. “ஷாக்” ஆன ஓபிஎஸ்! தமிழக அரசு மீது “பரபர” புகார் -வெளியான 2 பக்க அறிக்கை

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: இந்தியாவின் தூய்மை நகரங்கள் குறித்து 45 நகரங்களில் மத்திய அரசு நடத்திய ஆய்வில், மதுரை 45-வது இடத்திலும், சென்னை-44 வது இடத்திலும், கோவை 42-வது இடத்திலும் இருப்பது அதிர்ச்சியளிப்பதாக முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிக்கையில், "சுத்தம் போறு போடும்', 'கந்தையானாலும் கசக்கிக் கட்டு, கூழானாலும் குளித்துக்குடி" போன்ற பழமொழிகள் தூய்மையின் அவசியத்தை வலியுறுத்துகின்றன.

தூய்மை என்பது உண்ணும் உணவு, உடுக்கும் உடை, இருக்கும் இடம் ஆகியவற்றில் மட்டுமல்லாமல் சுற்றுப்புறமும் தூய்மையாக இருந்தால்தான் நோயற்ற வாழ்வாகிய குறைவற்ற செல்வத்தை நாம் அனைவரும் பெற முடியும்.

நம்ம சென்னை நம்ம மெரினா! சர்வதேச கடற்கரை தூய்மை தினம்! சென்னை கடற்கரைகளில் குவிந்த தன்னார்வலர்கள்!

