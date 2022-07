தனித்தனியாக ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் மீட்டிங்.. பிரதமர் மோடியுடன் 28ஆம் தேதி இரவு ஆலோசனை.. பரபரக்கும் அதிமுக!

Chennai

சென்னை : நாளை மறுநாள் சென்னைக்கு வரும் பிரதமர் மோடியை அன்றிரவு 8 மணிக்கு மேல் ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் இருவரும் தனித்தனியாக சந்திக்க இருப்பதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அதிமுகவில் ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் இடையே மோதல் ஏற்பட்ட பிறகு, டெல்லியின் ஆதரவைப் பெறுவதில் இருவருமே தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர். ஆனால், இந்த விவகாரத்தில் டெல்லி தலைமை பிடி கொடுக்காமல் இருந்து வருகிறது.

இந்நிலையில், நாளை மறுநாள் சென்னை வரும் பிரதமர் மோடியைச் சந்திப்பதற்கான திட்டங்களோடு, இருவரும் தயாராகி உள்ளனர். இதனால், அரசியல் களத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.

English summary

It has been reported that O Panneerselvam and Edappadi Palaniswami will meet separately with PM Modi on July 28th night in Chennai.