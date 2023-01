ஒன்னும் பண்ண முடியாது! ஆணியடித்தது போல் உட்கார்ந்த ஓபிஎஸ்! எடப்பாடிக்கு முளைத்த சிக்கல்! பாவம் அவரு!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சட்டசபையில் திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணிக் கட்சிகள் ஆளுநர் இடையேயான மோதலை விட அதிமுகவில் எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவராக யார் அமர போகிறார் என்பதுதான் தற்போது விவாதம் ஆகி இருக்கிறது சபாநாயகர் வரை சென்றும் எடப்பாடி தரப்புக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சி இருக்கிறது.

பரபரப்புகளுக்கும் விறுவிறுப்புகளுக்கும் பஞ்சமில்லாமல் தமிழ்நாடு சட்டசபை நிகழ்வுகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆண்டின் முதல் கூட்டத் தொடர் என்பதால் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளோடு கூட்டம் தொடங்கியது.

மரபுகளின் படி ஆளுநர் உரையோடு கூட்டம் நேற்று முன்தினம் தொடங்கிய நிலையில் எதிர்பார்த்தது போலவே திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணிக் கட்சிகள் ஆளுநருக்கு இதுவரை இல்லாத அளவு எதிர்ப்பு தெரிவித்தன.

இது தப்புன்னா.. அதுவும் தப்பு.. ஓபிஎஸ்தான் ஒத்துக்கிட்டாரு! கோர்ட்டில் எடப்பாடி இப்படி சொல்லிட்டாரே!

English summary

Rather than the conflict between the DMK allies with governor in the Assembly, the debate is about who is going to sit as the Deputy Leader of the Opposition in the AIADMK.