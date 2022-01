'கூரையில் பாய்ந்த குண்டு'.. மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யுங்க..இது உங்கள் கடமை.. ஓ.பி.எஸ் கோரிக்கை

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழகத்தில் உள்ள துப்பாக்கிச்சுடும் மையங்களை ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்று தமிழக அரசுக்கு அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். . இதைச்‌ செய்ய வேண்டிய கடமை தமிழ்நாடு அரசிற்கு உண்டு என்று அவர் கூறியுள்ளார்.

பிப்.1ம் தேதி பள்ளிகள் திறப்பு.. 4 நாள்தான் இருக்கிறது.. தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு பறந்த முக்கிய உத்தரவு

இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில், 'புதுக்கோட்டை மாவட்டம்‌, நார்த்தாமலை அருகே பசுமலைப்பட்டியில்‌ துப்பாக்கிச்‌ சுடும்‌ பயிற்சியில்‌ ஈடுபட்டிருந்தபோது துப்பாக்கியிலிருந்து வெளியேறிய குண்டு அப்பாவி சிறுவனின்‌ உயிரை பறித்து ஒரு மாதம்‌ கூட முடிவடையாத நிலையில்‌, பெரம்பலூர்‌ மாவட்ட விவசாயி வீட்டின்‌ மேற்கூரையை துப்பாக்கிக்‌ குண்டுகள்‌ துளைத்ததாக வந்துள்ள செய்தி அதிர்ச்சியை அளிக்கிறது

English summary

ADMK coordinator o.panneerselvam has demanded that the Tamil Nadu government inspect the shooting centers in Tamil Nadu. . He said the Tamil Nadu government has a duty to do this