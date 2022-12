செஞ்ச வினை ஓபிஎஸ்ஸை துரத்துது.. பகலில் தர்மயுத்தம்.. இரவில் ரகசிய மீட்டிங்.. போட்டு உடைத்த கேசிபி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வம் அதிமுக கட்சிக் கொடி, பெயரை பயன்படுத்துவதை எதிர்த்து எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு லீகல் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது ஓபிஎஸ்ஸுக்கு பெரிய சிக்கலாக மாறியுள்ள நிலையில், ஓபிஎஸ் செய்த வினைகளே இன்று அவரைத் துரத்துகிறது என விமர்சித்துள்ளார் அதிமுக முன்னாள் எம்.பி கேசி பழனிசாமி. தன்னை திரண்ட லட்சக்கணக்கான அதிமுக தொண்டர்களை நட்டாற்றில் விட்டுவிட்டு, எடப்பாடி பழனிசாமியோடு சேர்ந்ததற்கான பலனை ஓபிஎஸ் அனுபவிக்கிறார் எனக் கூறியுள்ளார் கேசி பழனிச்சாமி.

ஓ.பன்னீர்செல்வம் அணியினர் நேற்று முன்தினம் மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தை நடத்திய நிலையில், அவர் கட்சி பெயர், கொடியை பயன்படுத்துவதை எதிர்த்து வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு.

ஏற்கனவே, சசிகலா, கேசி பழனிசாமி ஆகியோர் அதிமுக கொடியை பயன்படுத்த தடை விதிக்கப்பட்டதைப் போல, ஓ.பன்னீர்செல்வமும் அதிமுக கட்சி பெயரையும், கொடியையும் பயன்படுத்துவதில் சிக்கல் ஏற்படுமோ என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.

அதிமுகவின் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்புக்கு தேர்தல் ஆணையம் அங்கீகாரம்? வரவு செலவு கணக்குகளை ஏற்றது!

English summary

Edappadi Palaniswami has sent a legal notice against the use of ADMK party flag and name, which has become a big problem for OPS. Former ADMK MP KC Palaniswami has criticized that OPS is reaping the benefits of his past actions.