பொதுக் குழு சுமூகமாக நடக்க.. கடவுளை வேண்டி கொள்கிறேன்! ஓபிஎஸ் உருக்கம்! இபிஎஸ் தரப்புக்கும் மெசேஜ்?

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: அதிமுக செயற்குழு, பொதுக் குழுவில் சுமூகமான முடிவு எட்டப்பட வேண்டும் என்று நான் கடவுளை வேண்டிக் கொள்கிறேன், நீங்களும் வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் என அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர் செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

எம்ஜிஆர் மறைந்த போது அதிமுகவில் எப்படியெல்லாம் பிரச்சினை வந்ததோ அது போன்று ஜெயலலிதா மறைந்த போதும் அதிமுகவில் பிரச்சினைகள் வந்தன. அப்போது கட்சி இரண்டாக பிளவுபட்டது போல் 2017இலும் பிளவுப்பட்டது.

பொதுச்செயலாளர் பதவி கூடாது; என் கையெழுத்துதான் தீர்மானிக்கும்.. இரட்டை தலைமைதான்..ஓபிஎஸ் பிடிவாதம்

பின்னர் இரு அணிகளும் இணைய ஓபிஎஸ், சசிகலலா குடும்பத்தினரை மீண்டும் இந்த கட்சியில் சேர்க்கக் கூடாது என ஓபிஎஸ் வலியுறுத்தினார். அதை எடப்பாடி தரப்பும் ஒப்புக் கொண்டது. இதனால் இரு அணிகளும் இணைந்து ஒருங்கிணைந்த அதிமுக மீண்டும் துளிர்ந்தது.

English summary

OPS says that he wants General body meeting should be held smooth way so that he pray the Almighty.