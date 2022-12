அந்த பதவி கேட்டு மிரட்டினார் கோவை செல்வராஜ்.. ஓபிஎஸ் கொடுக்கல! கிளம்பிட்டாரு! நாஞ்சில் கோலப்பன் பரபர

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக தலைமை நிலையச் செயலாளர் பதவி கேட்டு கடந்த ஒரு மாதமாக கோவை செல்வராஜ் குடைச்சல் கொடுத்துக்கொண்டிருந்தார், ஓபிஎஸ்ஸையே மிரட்டினார், ஆனால் அவரது மிரட்டலுக்கு ஓபிஎஸ் பணியவில்லை எனக் கூறி இருக்கிறார் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் நாஞ்சில் கோலப்பன்.

அதிமுகவில் ஓபிஎஸ் அணியில் இருந்து வந்த கோவை செல்வராஜ், அதிமுகவில் இருந்து விலகி இன்று ஸ்டாலின் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்துள்ளார்.

ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் சுயநலமாகச் செயல்படுவதால் அதிமுகவில் இருந்து விலகுவதாக தெரிவித்திருந்தார் கோவை செல்வராஜ். ஆனால், அவர் பதவி கேட்டு ஓபிஎஸ்ஸுக்கு குடைச்சல் கொடுத்து வந்ததாக பகீர் குற்றச்சாட்டை சுமத்தியுள்ளார் நாஞ்சில் கோலப்பன்.

English summary

OPS supporter Nanjil Kolappan claims that Kovai Selvaraj has threating O Panneerselvam for the last one month asking for the post of AIADMK head office secretary, but OPS did not respond to his threats.