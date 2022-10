அதிமுக விவகாரத்தில் பாஜக தலையிடலாமா? ‘எல்லா உரிமையும் உண்டு.. தப்பே இல்ல’ வைத்திலிங்கம் சொன்ன காரணம்

Chennai

சென்னை : அதிமுக ஒற்றுமையாக இருக்க பாஜக தலையிடுவதில் எந்த தவறும் இல்லை என ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் வைத்திலிங்கம் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக மோதலுக்கு இடையே, ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இருவரும் டெல்லி பாஜக தலைவர்களை சந்திக்க முயன்று வருவது விமர்சனங்களை ஏற்படுத்தி வந்தது.

இந்நிலையில், பாஜக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கிறோம் என்ற அடிப்படையில் எங்களது கட்சியின் உள் விவகாரங்களில் தலையிடுவதற்கு பாஜகவுக்கு அனைத்து உரிமையும் உள்ளது என வைத்திலிங்கம் தெரிவித்துள்ளார்.

ஓ.பன்னீர்செல்வம் தர்மயுத்தம் நடத்தியபோது அவர்கள் தான் கட்சியை இணைத்து வைத்தார்கள். இரு அணிகளும் இணைவதில் பாஜக தலைமை உதவி இருக்கிறது என வைத்திலிங்கம் தெரிவித்துள்ளார்.

