ஆப்டிகல் இல்யூஷன்: படத்தில் மறைந்திருக்கும் நாய்.. உங்க கண்களுக்கு தெரிகிறதா? கண்டுபிடிச்சா கிரேட்!

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்டிகல் இல்யூஷன் படத்தில் நாய் ஒன்று மறைதிருக்கிறது. அந்த நாயை 10 செகண்டுக்குள் கண்டுபிடித்தால் நீங்கள் ஸ்மார்ட் தான்.

தற்போதைய நவீன காலத்தில் இணையத்தில் ஏதாவது சுவாரசியமான வியப்பூட்டும் வகை வீடியோக்கள் அல்லது செய்திகளை பார்ப்பது உண்டு.

அதிலும் நிலவும் பரபரப்பான சூல்நிலைக்கு மத்தியில் சற்று இளைப்பாற இணைய பக்கம் திரும்புவது உண்டு.

A dog has disappeared in the optical illusion image below. You are smart if you find that dog within 10 seconds.