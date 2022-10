ஆப்டிகல் இல்யூஷன்: மகுடி ஊதி பாம்பாட்டி தேடும் பாம்பு.. படத்தில் எங்கே இருக்கு? கண்டுபிடிங்க பாஸ்!

Chennai

சென்னை: பழைய சிகரெட் அட்டைகளில் வெளியிடப்பட்டுள்ள புகைப்படம் ஒன்று இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தில் மறைந்துள்ள பாம்பை 5 செகண்டில் கண்டுபிடிச்சா நீங்க ஜீனியஸ் தான்.

நமது கண்களை குழப்பி மூளைக்கு வேலை வைக்கும் ஆப்டிகல் இல்யூஷன் படங்களுக்கு இணையத்தில் தற்போது அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

ஓய்வு நேரத்தில் இணையத்தில் உலவும் நெட்டிசன்களுக்கு தங்கள் திறனையும் அறிவுக்கூர்மையையும் சோதிக்கும் வகையில் இந்த படங்கள் அமைந்து இருப்பதால் இந்த இல்யூஷன் படங்களுக்கு தற்போது நல்ல வரவேற்பு உள்ளது.

ஆப்டிகல் இல்யூஷன்: படத்தில் மறைந்திருக்கும் நாய்.. உங்க கண்களுக்கு தெரிகிறதா? கண்டுபிடிச்சா கிரேட்!

