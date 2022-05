"காங்கிரஸில் ராஜ்யசபா சீட் யாருக்கு? - கே.எஸ்.அழகிரி சொன்ன முக்கிய தகவல்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை: ராஜ்யசபா தேர்தலுக்கான காங்கிரஸ் வேட்பாளர் இன்னும் 2 நாட்களில் தேர்வு செய்யப்படுவார் என்று காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி தெரிவித்துள்ளார்.

15 மாநிலங்களில் காலியாகவுள்ள 57 ராஜ்யசபா இடங்களுக்கான தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், தமிழ்நாட்டிலிருந்து 1 சீட்டை காங்கிரஸுக்கு ஒதுக்கியது தி.மு.க.

இந்நிலையில், காங்கிரஸ் சார்பில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப.சிதம்பரத்திற்கு மாநிலங்களவை சீட் கொடுக்க அதிக வாய்ப்பு உள்ளதாக கே.எஸ்.அழகிரி தெரிவித்துள்ளார்.

“காங்கிரஸ் நிலைப்பாடு இதான்.. ஆனா, நீதிமன்றம் சொல்லிட்டா ஆட்சேபனை இல்லை” கே.எஸ்.அழகிரி சொல்வது என்ன?

English summary

Tamil Nadu Congress Committee leader KS Alagiri said that former Union Minister P. Chidambaram is more likely to be get rajya sabha seat.