"ஆறில் ஒன்று.." ப.சிதம்பரத்திற்கு திமுகவிலிருந்து ஸ்வீட் நியூஸ்..? சுறுசுறு ஜூன்!

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தமிழகத்தில் காலியாகும் ராஜ்யசபா இடங்களுக்கான தேர்தலின்போது போட்டியிட ப.சிதம்பரம் விரும்புவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ஜூன் மாதத்தில் தமிழகத்தில் காலியாகும் 6 ராஜ்யசபா இடங்களுக்கான தேர்தல் நடக்கவிருக்கிறது.

2016-ஜூனில் நடந்த தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் வைத்தியலிங்கம், விஜயக்குமார், நவநீதகிருஷ்னன், எஸ்.ஆர்.பாலசுப்பிரமணியன், திமுக சார்பில் டி.கே.ஸ். இளங்கோவன், ஆர்.எஸ்.பாரதி ஆகியோர் ராஜ்யசபா எம்.பி.க்களாக தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.

ஹிந்தி + இந்துத்துவா.. இது ரெண்டுமே நம்மகிட்ட எடுபடாது.. பாஜகவுக்கு இதான் வேலை: கார்த்தி சிதம்பரம்

English summary

It has been reported that P. Chidambaram wants to contest in the elections for the vacant Rajya Sabha seats in Tamil Nadu.