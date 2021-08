70ஆண்டுகள் காங்கிரஸ் சேர்த்த சொத்துகளை 7 ஆண்டுகளில் விற்க முனைகிறார் பிரதமர்: பா சிதம்பரம் விமர்சனம்

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: 70 ஆண்டுகள் காங்கிரஸ் சேர்த்த சொத்துக்களை 7 ஆண்டுகளில் பிரதமர் மோடி விற்க முயல்வதாக விமர்சித்துள்ள முன்னாள் நிதியமைச்சர் பா சிதம்பரம், இந்த நடவடிக்கைக்குப் பிறகு இந்தியாவில் அரசு பொதுத்துறை நிறுவனம் என எதுவும் இருக்காது என்றும் சாடியுள்ளார்.

மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மற்றும் நிதி ஆயோக் இணைந்து நேற்று வெளியிட்ட தேசிய பணமாக்கல் திட்டத்தில் அரசுக்குச் சொந்தமான சொத்துக்களை விற்பனை (தற்காலிகமாக) செய்து, சுமார் 6 லட்சம் கோடி ரூபாய் திரட்ட முடிவு செய்யப்பட்டுக் கூறப்பட்டிருந்தது.

15 ரயில்வே நிலையங்கள், 25 விமான நிலையங்கள் மற்றும் விமான நிலையங்களில் இருக்கும் அரசு பங்குகள், 160 நிலக்கரி சுரங்கங்கள் விற்பனை செய்யப்பட உள்ளதாக நிதி ஆயோக் தலைவர் அமிதாப் கன்ட் தெரிவித்தார்.

English summary

senior Congress leader P Chidambaram slams center's new monetization plan. P Chidambaram also said there had been no criteria or goals for such a big exercise.