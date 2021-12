ரூட்டு தல" பிரச்சினையில் பிரசிடென்சி மாணவன் தற்கொலை.. பச்சையப்பா’ஸ் மாணவன் கைது

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: "ரூட்டு தல " பிரச்சினையில் பச்சையப்பன் கல்லூரி மாணவர்கள் கேலி செய்து அடித்துத் துன்புறுத்தியதாகவும், அதனால் அவமானம் தாங்காத மாநிலக் கல்லூரி மாணவர் ஒருவர் பச்சையப்பாஸ் கல்லூரி மாணவர்கள் பிச்சை போட்ட உயிர் தேவையில்லை என ரயில்முன் விழுந்து தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்துள்ள போலீசார் பச்சையப்பன் கல்லூரி மாணவரை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் குருவராஜப்பேட்டை அருகே பஜார் தெருவைச் சேர்ந்த 22 வயது இளைஞரான குமார் சென்னை மாநிலக் கல்லூரியில் இளங்கலை வரலாறு முதலாம் ஆண்டு படித்து வந்தார் நேற்று முன்தினம் காலை வழக்கம்போல் கல்லூரிக்குச் சென்றபின் மீண்டும் சென்னையில் இருந்து ரயில் மூலம் வீட்டுக்கு திரும்பிக்கொண்டிருந்தார்.

திருச்செந்தூர், ராமேஸ்வரம் கடற்கரைக்கு செல்ல 3 நாட்களுக்குத் தடை - சாமி தரிசனம் செய்ய அனுமதி

அப்போது அதே ரயிலில் பயணம் செய்த பச்சையப்பா கல்லூரி மாணவர்கள் சிலர் குமார் மற்றும் அவரது நண்பர் நவீன் ஆகியோரை ரூட்டு தல பிரச்சனையில் தாக்கியுள்ளனர். ரயிலில் தனியே அழைத்துச் சென்று அடித்து உதைத்த தோடு கேலி கிண்டல் செய்தாலும் செய்தனர் மேலும் குமாரி நண்பர்களுக்கு உங்க ஆள் எங்களிடம் சிக்கிட்டான் அவனை வந்து முடிஞ்சா காப்பாத்தி கூட்டிட்டு போங்க என ஆடியோ ஒன்றையும் அனுப்பியுள்ளனர்.

English summary

Police have arrested a Pachaiyappan College student in connection with the incident where a state college student committed suicide by falling in front of a train after being mocked and beaten by Pachaiyappan College students over the "root head" issue.